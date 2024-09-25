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Дружелюбных горных гусей пришлось оставить на зимовку в зоогалерее в Иркутской области

11:57
  • среда
  • 25 сентября 2024

Гусь-обнимусь

Борис машет крылом и решает все-таки остаться. Тем более, что люди ему уже не чужие. Встреча как раз состоялась накануне вечером. Дикий гусь прилетел прямо к накрытому столу.

Тоже Байкал - и тоже похожее знакомство. К туристам пристает горный гусь. Да не простой, а поющий. Благодарная публика тут же присвоила ему звание артиста. И позвонила куда следует. В местном зоопарке удивились. По описанию певец был очень похож на редкую птицу.

Горный гусь обитает в долинах рек Тувы, иногда встречается на Алтае. Но на Байкале эти красноскнижные пернатые вообще не водятся. А здесь вдруг появились, да ещё и вдвоем!

"Никакого стресса, никакого отказа от корма, никаких бросаний в стены, стекла - ничего такого! Обрадовалась мисочке, постояла на весах - все спокойно. То есть мы, конечно, в шоке от того, что у нас по берегу Байкала гуляет такая птица, еще и пристаёт к людям", - говорит Людмила Ивушкина, директор зоогалереи.

Бориса, кстати, тоже люди пожалели. Обогрели, оставили ночевать. Наутро пытались отправить, как и положено дикому гусю, в дальние страны. Он улетал. И каждый раз возвращался.

"Идет на контакт с людьми, желает с ними общаться. Самостоятельно не кормится, а просит, чтобы его покормили. Совершенно не боится собак. Все это указывает на то, что, к сожалению, птица содержалась в неволе, выращена в неволе. В непосредственно контакте с человеком", - объяснила Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ "Заповедное прибайкалье".

Так тайна загадочного появления редких птиц оказалась раскрыта. Гуси, и один, и второй, только на вид дикие. А на самом то деле - вполне домашние.

"Ласковая птица. Он прямо к рукам идет, прямо ластится. Птица вообще не пугливая. Смеемся теперь: у нас свой "гусь-обнимусь" есть", - добавила Ивушкина.

Впрочем, раскрыты еще не все птичьи секреты. Есть подозрение, что ласковый и нежный гусь - на самом деле гусыня. Определить пол должна генетическая экспертиза. Если окажется самкой, то начнут подбирать ей жениха. Говорят, приличные холостяки в нацпарках страны еще есть. 

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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Горный гусь
Горный гусь
Горный гусь
Горный гусь
Горный гусь
Горный гусь
Горный гусь
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