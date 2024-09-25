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Собянин: В районе "Южного порта" появится зеленая набережная без автомобилей

10:07
  • среда
  • 25 сентября 2024

Мяр столицы сообщил об изменениях

Зеленая набережная станет частью непрерывного велопешеходного маршрута длиной 13 км и соединит новые жилые кварталы в "Южном порту" с "Полуостровом ЗИЛ" и парком развлечений "Остров мечты".

Особенностью этого места станут уникальные водные локации, которые создадут инвесторы вдоль прибрежной линии, подчеркнул Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

В самой широкой части акватории Москвы-реки будут понтонный бассейн и зоны для спорта. Дальше по маршруту — большой амфитеатр и открытая площадка для мероприятий, музеи и театры, кафе с террасами.

Планируется, что в жилом микрорайоне "Южного порта" появится 25 га зеленых территорий — с садами, аллеями, лужайкой для пикников. Благоустройство проведём в том числе по программе КРТ (комплексное развитие территорий).

После реорганизации промзона "Южный порт" станет одним из самых перспективных районов Москвы.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, концептуально новая набережная будет представлять собой "дачу в городе". "Причальная стенка и глубина реки до четырех метров позволяют создать в Южном порту марину для яхт и катеров. Вдоль реки появится зеленый променад с местами отдыха и ритейлом, настоящей достопримечательностью станут аквакомплекс и плавучие бани на понтонах, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде", – рассказал специалист.

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