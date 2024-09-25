Есть все необходимые условия для работы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов" инновационного центра МГУ.

Власть оказывает всяческое содействие новым разработкам и производству отечественной продукции, написал он в своем блоге. Так, в частности, на научной площадке МГУ есть все необходимые условия для работы.

Резиденты кластеров производят высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности. Всего в Москве такой статус имеют более 60 компаний.

Так, в частности, компания "Адаптто" производит контроллеры для транспортных средств на электроприводе; "Аэролайф" - инновационные фильтры для очистки воздуха; "Симург" - программное обеспечение для разработки лекарств; "Микроволновая электроника" (INWAVE) - контрольно-измерительное оборудование, беспроводную связь и антенные системы; "СПЛИТ" - системы для сейсмических исследований; "ТСЗП" - защитное напыление из металлов, керамики и метало-керамики.

В общей сложности на высокотехнологичных производствах заняты более двух тысяч человек, отметил мэр. Выручка компаний за 2023 года составила более 11 миллиардов рублей.

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