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Пятеро россиян помогали телефонным мошенникам из Украины

10:33
  • среда
  • 25 сентября 2024

Возбуждено дело

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане пособников украинских телефонных террористов.

Попались пять россиян, они причастны к хищению у своих соотечественников более 100 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ. Не исключено, что этот ущерб может быть выше.

Как удалось выяснить спецслужбам, россияне заключили документы с отечественными операторами связи, чтобы получить в пользование многоканальные телефонные номера фиксированной связи. Затем они передавали доступ гражданам Украины. С этих номеров осуществлялись мошеннические звонки от имени правоохранительных органов, спецслужб и банков.

В отношении задержанных россиян возбудили уголовное дело о пособничестве в мошенничестве. Они арестованы. Всего по всей России по фактам телефонного мошенничества возбуждено более 190 уголовных дел, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящий момент ФСБ проверяет версию об использовании этих денег для финансирования ВСУ.

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