Названы причины развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

В Сети бурно обсуждают предположительное расставание пары

В Сети муссируются упорные слухи, что в браке Федора Бондарчука и Паулины Андреевой не все гладко. Поговаривают, что режиссер и актриса на грани развода. Кто-то уверен, что пара уже оформила расставание, мол, не просто так Федор Бондарчук, если и появляется на публике, то предпочитает прятать правую руку в кармане. Кое-кто из особо наблюдательных фанатов якобы даже видел отсутствие обручального кольца. Что касается Паулины Андреевой, то она никогда не была любительницей светских мероприятий. А в последнее время и вовсе их игнорирует.

А тут в Интернете с новой силой стали говорить о разводе одной из самых красивых пар отечественного кинематографа. Мол, не просто так Федор Бондарчук ходит грустный и даже якобы располнел. Пользователи Сети даже уже назвали причины возможного развода. По одним данным, у супругов накопились творческие разногласия. Отметим, что в последнее время Паулина пробует себя в качестве сценариста. Комментаторы в Сети не исключают, что на этой почве пара могла разругаться. По другой версии, причина вероятных проблем в браке Бондарчука и Андреевой скрывается в разности политических взглядов. Не секрет, что Паулина хорошо общалась с режиссером Авдотьей Смирновой, играла в ее фильме "Вертинский", а известно, что Авдотья покинула Россию вскоре после начала СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram