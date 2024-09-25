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Киев назвал условие, при котором согласится на прекращение огня

10:44
  • среда
  • 25 сентября 2024

Украинский президент уверял в близости завершения конфликта

Представители киевского режима готовы согласиться на прекращение огня в конфликте при условии, если будет обеспечена "невозможность вторжения" на Украину со стороны России. Об этом в среду, 25 сентября, рассказали информированные источники.

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Как сообщает Associated Press со ссылкой на советников президента Украины Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады, в Киеве подчеркивают, что прекращение боев возможно строго при соблюдении этого условия — иной сценарий "не принесет пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы ее народа".

При этом отмечается, что украинские власти отвергли мирные инициативы Китая и Индии, считая, что они приведут лишь к заморозке боевых действий, но не решат саму суть конфликта.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия одержит победу в развязанном западными странами руками украинцев конфликте, поскольку "они другого языка не понимают".

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия защищает и жителей Донбасса, и свое будущее, не позволяя создавать у себя под боком, на Украине, враждебные для нашего государства структуры.

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