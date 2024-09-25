США пригрозили участникам Игр дружбы в России отлучением от Олимпиад

Глава Антидопингового агентства США разговорился с российскими пранкерами

Спортсмены, которые поедут в Россию на Игры дружбы, не смогут в дальнейшем участвовать в Олимпиадах. Такую угрозу озвучил генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Американского спортивного функционера разговорили российские пранкеры Лексус и Вован — они позвонили под видом некоего африканского чиновника.

По утверждению Тайгарта, Международный олимпийский комитет может рассмотреть вариант отлучения атлетов от ОИ за участие в российском турнире, "если они почувствуют серьезную угрозу со стороны этих Игр дружбы".

Глава USADA объяснил это тем, "что называлось принципом взаимности". Он, в версии Тайгарта, предполагает, что "если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не сможете участвовать в Олимпийских играх".

Полный текст беседы с Тайгартом пранкеры Лексус и Вован опубликовали в своем Telegram-канале.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что государствам рекомендовано отказаться от участия в Играх дружбы в России.

При этом в Олимпийском комитете России заявили, что категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов.

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