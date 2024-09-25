Валентину Матвиенко избрали председателем Совета Федерации

Совфед принял решение единогласно

Сегодня, 25 сентября, стало известно, что Валентина Матвиенко снова стала председателем верхней палаты парламента. Этот пост она занимает уже 13 лет, отмечает РИА Новости. Также Совет Федерации назначил Владимира Якушева на должность первого заместителя верхней палаты.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри в России нужно запрещать законодательно. В настоящий момент вопрос обсуждают в Минюсте и эксперты. При этом спикер СФ подчеркнула, что государство никогда не будет заставлять россиянок рожать. Однако она убеждена, что следует создать такие условия, при которых женщина сможет совмещать карьеру и семью.

В Кремле напомнили, что повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе власти.

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