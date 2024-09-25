Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Возбуждено уголовное дело

Сообщается, что Алексея Копайгородского задержали сегодня в ночь на 25 сентября в Луганске (на СВО он отправился не так давно добровольцем). Сейчас он в Москве. Дома у него и у остальных фигурантов дела уже прошли обыски. В числе прочих на допросе в СК его супруга Анастасия Гредина, передает телеграм-канал Mash.

Пока неизвестно, по какой причине возбуждено уголовное дело и на каком основании ведутся следственные мероприятия. Однако журналисты выяснили, что Копайгородский был весьма обеспеченным человеком. Впрочем, не бедствовала и семья его супруги Анастасии. Журналисты, например, выяснили, что недвижимости у ее родных было на 724 миллиона рублей.

Так, у отца Анастасии Дмитрия Гредина — парковка за 63 миллиона рублей, помещения для торговли за 79 миллионов рублей, торговые центры. Самый дорогой из них - "Хозяйка медной горы" — стоит около 100 миллионов рублей.

У тещи Копайгородского Владилены Грединой — квартира в ЖК "Адмирал" за 53 миллиона рублей. Имеются апартаменты в элитных комплексах Геленджика и Краснодара. Также бургерная "Вакула" и ресторан "Диканька".

У самой жены бывшего мэра Сочи Анастасии — две тысячи "квадратов" земли на улице Киевской, дом за шесть миллионов, а еще два частных дома в станице Елизаветинской, на участках в 20 и восемь соток. Есть еще 11 соток земли в садовом товариществе "Криница" и два нежилых здания в 470 квадратов.

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