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Польша отказала России в праве постоянного членства в Совбезе ООН

11:03
  • среда
  • 25 сентября 2024

Постоянными членами Совбеза также являются США, Великобритания, Франция и КНР

Вопрос о том, имеет ли Россия право на статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, является спорным. Такое мнение высказал в среду, 25 сентября, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

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В соответствии со статьей 23 Устава ООН, принятого в 1945 году, в Совете Безопасности всемирной организации пять постоянных членов, один из них — СССР. Россия получила этот статус в качестве страны — преемницы Советского Союза после его распада, приняв на себя все права и обязательства бывшего СССР.

Сикорский отметил, что "Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета Безопасности", сообщает РИА Новости.

Ранее российская сторона указывала на недостатки структуры Совбеза ООН, предлагая реформировать его. Постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что основным принципом в случае реформирования ООН должна стать многополярность.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя эту тему, отмечал, что ситуация в мире меняется — это тоже требует корректировок, но любые реформы должны вводиться исключительно после широкого обсуждения.

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