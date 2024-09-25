ЕГЭ по иностранному языку станет ненужным для некоторых специальностей

Нововведение может заработать уже с 2025 года

Минобрнауки России планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей.

К ним, в частности, относятся экономика, менеджмент и управление персоналом. Советующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь поступающие на данные специальности должны сдавать два обязательных ЕГЭ – русский язык и математика, а также экзамен на выбор вуза - по информатике, истории, обществознанию или географии.

Нововведение затронет нынешних одиннадцатиклассников, пишет газета "Коммерсант". Школьники и их родители переживают, что потратили силы, время и деньги на подготовку к ЕГЭ по иностранному языку.

ЕГЭ по иностранному языку останется актуальным для юристов, политологов, журналистов, специалистов в области туризма.

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