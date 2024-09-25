ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕГЭ по иностранному языку станет ненужным для некоторых специальностей

11:19
  • среда
  • 25 сентября 2024

Нововведение может заработать уже с 2025 года

Минобрнауки России планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей.

К ним, в частности, относятся экономика, менеджмент и управление персоналом. Советующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь поступающие на данные специальности должны сдавать два обязательных ЕГЭ – русский язык и математика, а также экзамен на выбор вуза - по информатике, истории, обществознанию или географии.

Нововведение затронет нынешних одиннадцатиклассников, пишет газета "Коммерсант". Школьники и их родители переживают, что потратили силы, время и деньги на подготовку к ЕГЭ по иностранному языку.

ЕГЭ по иностранному языку останется актуальным для юристов, политологов, журналистов, специалистов в области туризма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
ЕГЭ
ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.