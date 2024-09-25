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Отец не приехал на прощание с сыном Понаровской

11:15
  • среда
  • 25 сентября 2024

Артист живет за границей

Накануне, 24 сентября, состоялись прощание и похороны единственного сына певицы Ирины Понаровской Энтони. Он появился на свет, когда артистка состояла в отношениях с темнокожим американским джазменом Вейландом Роддом. Интересно, что проводить сына в последний путь артист не приехал, передает "КП". Вейланд Родд живет в США.

Одно время, кстати, там же жил и Энтони. Однако в какой-то момент он перебрался в Россию, обзавелся семьей. Вчера самые близкие простились с 39-летним сыном Ирины Понаровской. Сама певица была совершенно сокрушена горем. Говорят, ее держали под руки. Рядом находилась и невестка Ирины Анна Чайникова.

Не обошлось на церемонии прощания и без скандала. Как отмечает "МК", мужчина, сопровождавший артистку, вдруг подлетел к девушке-журналистке, которая сфотографировала Понаровскую в церкви, и стал отбирать аппаратуру. Девушка закричала и стала убегать. Мужчина кинулся за ней. Кроме того, этот же человек то и дело отталкивал других фотографов, находящихся на улице возле храма иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе, где проходило отпевание.

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