Главком ВМФ объяснил, что делают российские подлодки в Тихом океане

Важнейшая задача — обеспечение безопасности нашего государства

Безопасность России обеспечивают, в числе прочего, стратегические подводные лодки. Такое заявление сделал в среду, 25 сентября, главнокомандующий российским Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев.

Военный подчеркнул, что "наличие такого оружия у государства, конечно же, это есть, с одной стороны, гарант безопасности, а другое — все-таки это стабильность в регионе, не каждый себе может позволить иметь такое оружие, и не каждый может пойти на определенные риски, в том числе конфронтации в данном регионе с Россией".

Перед Тихоокеанским флотом ВМФ России стоит важнейшая задача — обеспечение национальных интересов нашего государства в регионе, цитирует адмирала Моисеева РИА Новости.

Ранее главком ВМФ заявил о высокой готовности применения оружия стратегических подлодок. Он подчеркивал, что "это совершенно другой уровень техники… высочайшей технической надежности".

Тем временем на Западе рассказали об "операциях" российских подлодок у берегов Великобритании. Источник утверждают, что российские подводные лодки несколько раз за два года замечали у британского побережья, где они якобы проводили операции в районе Ирландского моря.

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