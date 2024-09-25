ВС России превосходит врага в живой силе и в технике

Ситуация на фронте остается сложной для украинских войск. Такое признание сделал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальных сетях.

В Генштабе ВСУ подтверждают, что Россия эффективно использует имеющееся у нее преимущество в живой силе и технике, благодаря которому постоянно атакует, сообщает РБК.

Ранее газета The Financial Times писала, что ВСУ уже в ближайшие недели могут сдать Угледар, а ближе к зиме — и Покровск. Украинские боевики рассчитывали, что "дерзкая операция" в Курской области вынудит российское командование передислоцировать ресурсы, но просчитались.

Потери украинской армии в ходе боев лишь возрастают. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше двух тысяч человек. На основных участках фронта в зоне СВО российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника.

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