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Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию по всей линии фронта

11:38
  • среда
  • 25 сентября 2024

ВС России превосходит врага в живой силе и в технике

Ситуация на фронте остается сложной для украинских войск. Такое признание сделал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальных сетях.
ВС России продвигаются на всех основных направлениях в зоне спецоперации

В Генштабе ВСУ подтверждают, что Россия эффективно использует имеющееся у нее преимущество в живой силе и технике, благодаря которому постоянно атакует, сообщает РБК.

Ранее газета The Financial Times писала, что ВСУ уже в ближайшие недели могут сдать Угледар, а ближе к зиме — и Покровск. Украинские боевики рассчитывали, что "дерзкая операция" в Курской области вынудит российское командование передислоцировать ресурсы, но просчитались.

Потери украинской армии в ходе боев лишь возрастают. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше двух тысяч человек. На основных участках фронта в зоне СВО российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника.

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