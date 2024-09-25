Его считают политически мотивированным

Группа республиканских парламентариев в Палате представителей Конгресса США потребовала провести расследование визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как сообщает The Washington Examiner, авторы этой инициативы считают, что приезд Зеленского в Соединенные Штаты мог быть "политически мотивированным" и "направленным на поддержку вице-президента Камалы Харрис", которая борется за президентское кресло как кандидат Демократической партии.

Тем временем спикер Палаты представителей Майк Джонсон усомнился в том, что сможет встретиться с Зеленским во время его визита в Вашингтон. По словам американского политика, расписание заседаний изменилось, поскольку "все очень текучее". Коррективы вносит стихия: на побережье Мексиканского залива приближается ураган, а потому "многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого".

Ранее уже сообщалось, что Владимира Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США. Недовольство республиканцев вызвал его приезд в колеблющийся штат Пенсильвания.

Обозреватель международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что для политиков в США, поддерживающих киевский режим, "важно, чтобы Украина продержалась до американских выборов в ноябре".

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