ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского в США

11:58
  • среда
  • 25 сентября 2024

Его считают политически мотивированным

Группа республиканских парламентариев в Палате представителей Конгресса США потребовала провести расследование визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Зеленский на Совбезе ООН выступил против переговоров с Россией

Как сообщает The Washington Examiner, авторы этой инициативы считают, что приезд Зеленского в Соединенные Штаты мог быть "политически мотивированным" и "направленным на поддержку вице-президента Камалы Харрис", которая борется за президентское кресло как кандидат Демократической партии.

Тем временем спикер Палаты представителей Майк Джонсон усомнился в том, что сможет встретиться с Зеленским во время его визита в Вашингтон. По словам американского политика, расписание заседаний изменилось, поскольку "все очень текучее". Коррективы вносит стихия: на побережье Мексиканского залива приближается ураган, а потому "многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого".

Ранее уже сообщалось, что Владимира Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США. Недовольство республиканцев вызвал его приезд в колеблющийся штат Пенсильвания.

Обозреватель международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что для политиков в США, поддерживающих киевский режим, "важно, чтобы Украина продержалась до американских выборов в ноябре".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.