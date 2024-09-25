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Родителей погибших от отравления в Красноярском крае детей выписали из больницы

12:08
  • среда
  • 25 сентября 2024

Их состояние удовлетворительно

Родителей погибших после отравления в Красноярском крае четверых детей выписали из больницы.

Об этом в среду, 25 сентября, заявили РИА Новости в региональном Минздраве. Их состояние оценивается как стабильное.

Сегодня утром стало известно, что специалисты проверили содержимое холодильника семьи, а также пельмени и куриное мясо из магазина. Превышения вредных веществ в пробах не обнаружено.

20 сентября семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Четверо детей - девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет - скончались один за другим, мать с отцом выжили. Они пришли в сознание 23 сентября, 25 сентября их выписали из больницы. Мать семейства беременна, плоду ничего не угрожает.

Основной версией смертельного отравления остается употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление парами инсектицидного аэрозоля Расследование трагедии продолжается.

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Отравление семьи в Красноярском крае
Отравление семьи в Красноярском крае
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