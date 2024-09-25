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Прилучный забрал сына у Муцениеце

12:09
  • среда
  • 25 сентября 2024

Актриса требует от бывшего мужа миллионные алименты

Ни конца ни края не видно в противостоянии бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Говорят, напряжение между актерами только нарастает. Напомним вкратце, что после развода Прилучный перечислял Муцениеце по 50 тысяч рублей каждый месяц на сына Тимофея и дочь Мию. Однако в какой-то момент сумма алиментов перестала устраивать актрису. Мол, она и так оплачивает отдых и школу детям, а это очень большие расходы. В итоге суд удовлетворил новые требования актрисы.

В ответ летом Прилучный подал иск в суд, в котором захотел определить место жительства детей от Муцениеце. Пока разбирательства продолжаются, но меж тем Павел забрал сына Тимофея. Так, они вместе отправились в Геленджик, и к 1 сентября мальчик в Москву не вернулся. Павел утверждал в соцсетях, что временно Тимофей будет учиться дистанционно.

В близком окружении Агаты говорят, что актер хочет совсем забрать себе сына и даже якобы намерен предоставить некий компромат на бывшую жену. Говорят, что Прилучного сильно задело, что Муцениеце потребовала больших выплат на детей.

"Агата хочет вместо привычных 100 тысяч рублей в месяц более весомые алименты - по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка", - рассказал "КП" человек из круга актрисы.

Кстати, говорят, в личной жизни Агаты белая полоса. Она рассталась с ведущим Иваном Чуйковым, роман с которым многие в Сети считали пиаром, и строит отношения с неким бизнесменом, который каждый день одаривает ее цветами.

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