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Песков назвал фатальную ошибку Зеленского

12:14
  • среда
  • 25 сентября 2024

Она будет иметь печальные последствия для Киева

Позиция украинского президента Владимира Зеленского по "принуждению России к миру" является его фатальной ошибкой. Такую оценку представитель Кремля Дмитрий Песков дал выступлению политика на заседании Совета Безопасности ООН.
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Пресс-секретарь президента России прокомментировал высказывание Зеленского о том, что "этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия". Под действиями президент Украины, как он пояснил, понимает "принуждение России к миру".

Дмитрий Песков подчеркнул, что это заблуждение неизбежно будет иметь последствия для киевского режима и его представителей. При этом он напомнил, что Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения ее безопасности и выполнения задач, которые стоят в ходе спецоперации, сообщает ТАСС.

Тем временем источники из числа советников Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады утверждают, что Киев готов согласиться на прекращение огня в конфликте с Москвой при условии, что будет обеспечена "невозможность вторжения" на Украину со стороны России.

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