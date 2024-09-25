Кремль оценил перспективы возобновления диалога по ДСНВ

Белый дом уверяет, что ждет лишь "отмашки" Москвы

И на России, и на Соединенных Штатах лежит ответственность за стратегическую стабильность. Такое заявление сделал в среду, 25 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля по просьбе журналистов прокомментировал заявление спикера американского Совбеза Джона Кирби о готовности возобновить диалог по ДСНВ. В США при этом утверждают, что дело — за решением президента России Владимира Путина, однако Вашингтон якобы не видит с его стороны заинтересованности.

Песков подчеркнул, что говорить сегодня о стратегической безопасности без учета новых факторов невозможно. Он также отметил, что комплексные переговоры с США по данной теме нужно начать как можно скорее, сообщает ТАСС.

Летом 2023 года Госдепартамент подтверждал, что Соединенные Штаты прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Также американская сторона отозвала выданные российским специалистам визы для проведения инспекций по ДСНВ.

В российском МИД подчеркивали, что указанную тему следует "рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность".

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