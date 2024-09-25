Пушилин: Бои идут уже в самом Угледаре

Город имеет важное значение для ДНР

Российская армия начала бои в самом Угледаре в ДНР.

Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия", - отметил он.

ВС России серьезно продвинулись на угледарском направлении в сторону Курахово. Освобождение города имеет важное значение для республики

Накануне российские военные взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой украинские националисты могли снабжать свои силы в Угледаре в ДНР. Сам город был взят в клещи — ВСУ выводят свои ударные группы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram