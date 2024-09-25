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Пушилин: Бои идут уже в самом Угледаре

13:00
  • среда
  • 25 сентября 2024

Город имеет важное значение для ДНР

Российская армия начала бои в самом Угледаре в ДНР.
Российские военные взяли под огневой контроль дорогу в Угледар

Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия", - отметил он.

ВС России серьезно продвинулись на угледарском направлении в сторону Курахово. Освобождение города имеет важное значение для республики

Накануне российские военные взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой украинские националисты могли снабжать свои силы в Угледаре в ДНР. Сам город был взят в клещи — ВСУ выводят свои ударные группы.

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