Продвижение ВС России продолжается

Российские военные освободили села Острое и Григоровку в Донецкой Народной Республике.

Населенные пункты освободили Подразделения "Южной" группировки ВС России, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России. Продвижение нашей армии продолжается.

Кроме того, бойцы "Южной" нанесли поражения трем бригадам ВСУ в районе Николаевки, Константиновки и Курахова ДНР.

Общие потери украинских войск на всех направлениях за минувшие сутки составили 2090 человек.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России освободили населенный пункт Украинск в республике. За день до этого сообщалось, что российские военные взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой украинские националисты могли снабжать свои силы в Угледаре в ДНР. Сам город взят в клещи — ВСУ выводят свои ударные группы.

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