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В МВД подсчитали ущерб от киберпреступлений

13:35
  • среда
  • 25 сентября 2024

Это 40% от числа всех преступлений

Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей с начала текущего года.

Среди пострадавших – физические и юридические лица, а также государственные структуры, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. За последние пять лет число киберпреступлений увеличилось более чем вдвое.

"Сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет около 40%. А по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%", - сказал министр на заседании Общественного совета при МВД.

За  2023 год кибермошенники обманули россиян на 156 миллиардов рублей. От рук злоумышленников пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних.

25 сентября сотрудники ФСБ задержали в Дагестане пять человек, помогавших украинским телефонным мошенникам. Предварительный ущерб составил более 100 миллионов рублей.

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