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Сати Казанова: "Я сказала мужу, что будем строить график жизни по моему овуляционному циклу"

12:45
  • среда
  • 25 сентября 2024

На протяжении пяти лет певица пыталась забеременеть

Певица Сати Казанова со дня на день станет матерью. 41-летняя артистка долго скрывала беременность, но когда живот достиг таких больших размеров, что его стало невозможно прятать за свободными нарядами, обнародовала радостную новость. Теперь счастливая Сати вместе с супругом Стефано регулярно делятся в Сети фото и видео милых вещей для будущего ребенка.

В новом интервью певица призналась, что пять из семи лет замужества тщетно пыталась забеременеть. Дошло до того, что всю свою жизнь они распланировали с учетом гормонального цикла артистки.

"Помню, что последние полгода, с конца лета прошлого года, я так резко встрепенулась и стала мужу говорить: слушай, это не шутки, мы с тобой часто бываем в разъездах… Вплоть до того, что: "Мы с тобой будем строить график нашей жизни и поездок по моему овуляционному циклу. Ты не посмеешь куда-то уезжать, чтобы это совпадало с моей овуляцией!" То есть до такой степени", - рассказала Сати Казанова.

Певица не стала скрывать, что уже даже врачи ей предлагали заморозить яйцеклетку, однако она категорически отказалась прибегать к современным технологиям, надеясь, что и по старинке все получится. По признанию исполнительницы, раньше она не была готова становиться матерью.

"Я не понимала, что одной из основных моих проблем является многолетняя хроническая усталость и стресс", - объяснила Сати Казанова в "Честном подкасте".

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