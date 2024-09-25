ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Одобрен запрет усыновлять российских детей в страны, где разрешена смена пола

13:00
  • среда
  • 25 сентября 2024

Поправки прошли первое чтение

Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании в среду, 25 сентября, приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданам государств, в которых разрешена смена пола.

Авторами законодательной инициативы выступили несколько парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Они предложили внести коррективы в Семейный кодекс в отношении правил усыновления и опеки детей.

В случае окончательного принятия поправок российских детей запретят усыновлять и опекать иностранцам из стран, где "разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола".

В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что указанные коррективы, по сути, означают запрет на усыновление детей из России гражданами государств — членов НАТО, сообщает ТАСС.

В июне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предупреждала, что нынешняя международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что пока на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, наша страна выбирает другой путь, формируя условия для народосбережения и укрепления нравственных основ общества.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Госдума
Госдума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.