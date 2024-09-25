Одобрен запрет усыновлять российских детей в страны, где разрешена смена пола

Поправки прошли первое чтение

Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании в среду, 25 сентября, приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданам государств, в которых разрешена смена пола.

Авторами законодательной инициативы выступили несколько парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Они предложили внести коррективы в Семейный кодекс в отношении правил усыновления и опеки детей.

В случае окончательного принятия поправок российских детей запретят усыновлять и опекать иностранцам из стран, где "разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола".

В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что указанные коррективы, по сути, означают запрет на усыновление детей из России гражданами государств — членов НАТО, сообщает ТАСС.

В июне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предупреждала, что нынешняя международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что пока на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, наша страна выбирает другой путь, формируя условия для народосбережения и укрепления нравственных основ общества.

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