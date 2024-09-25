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Кремль поддержал обсуждение сокращения времени обучения в школах

13:09
  • среда
  • 25 сентября 2024

Эта дискуссия оправдана, заявил Дмитрий Песков

Экспертная дискуссия о сокращения времени обучения в школах оправдана, поскольку кадровые потребности меняются. Такое заявление сделал в среду, 25 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля пояснил, что система образования должна "живо подстраиваться" под технологические изменения и кадровые потребности, так как "времена меняются".

При этом Песков отметил, что есть у специалистов доводы "за" и "против" сокращения времени обучения в школах, однако в целом само обсуждение этой темы оправдано, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 2024-2025-го учебного года в российских школах появился новый предмет — семьеведение. Стали обязательными уроки труда для 5-9 классов, а также сменил название предмет ОБЖ – теперь это "Основы безопасности и защиты Родины".

Тем временем "Московская электронная школа" к началу учебного года обновила популярные сервисы и запустила новые. Кроме того, МЭШ внедрили в колледжах. К электронным сервисам подключат 100 тысяч студентов и шесть тысяч педагогов.

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