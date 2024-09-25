Прокуратура выясняет обстоятельства крупного пожара на западе Москвы

Черные клубы дыма было видно за несколько километров от места происшествия

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств крупного пожара на западе города. Около 6 утра на улице Горбунова вспыхнул склад автозапчастей.

Черные клубы дыма было видно за несколько километров от места происшествия. Огонь охватил площадь 600 квадратных метров. В какой-то момент полностью обрушилась крыша.

Для ликвидации возгорания были привлечены почти 90 спасателей и порядка 25 единиц техники. Сейчас пожар уже потушен, идет разбор завалов. Информации о пострадавших не поступало.

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