Столичный суд изберет меру пресечения тренеру по плаванию

Мальчик рассказал, что его избили на занятии

В среду в Нагатинском суде Москвы должны избрать меру пресечения тренеру одного из центров детского плавания. С жалобой обратилась мама мальчика, который рассказал ей, что его избили на занятии. Слова ребенка подтвердили и кадры с камер наблюдения.

Занятие по плаванию начиналось как оздоровительная процедура. В бассейне - тренер, взрослый мужчина, и его ученик с особенностями здоровья. Ни с того ни с сего тренер вдруг грубо окунает ребенка в воду головой, хватает его за руки, вновь окунает. Мальчик уворачивается, пытается перелезть через бортик, чтобы выбраться. На тренировке 10-летнего сына присутствовала мама. Все произошло, когда она отлучилась. После занятия сын пожаловался, что в бассейне его избили. Подняли видео. Эти кадры стали основанием для обращения в полицию.

"Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК задержан тренер указанного центра. В настоящее время с ним выполняются необходимые следственные действия", - сообщили в Следственном комитете.

В центре детского плавания, где произошел инцидент, тренера временно отстранили от работы. Со слов управляющего, в этом центре сотрудник работает недавно. В резюме - большой стаж по обучению плаванию особых детей. Есть все необходимые документы, разрешающие эту деятельность. В том числе гидрореабилитацию несовершеннолетних. Работал он и в других бассейнах. И агрессии замечено не было. Наоборот - всегда доброжелателен, прекрасно ладит с детьми.

"У Сергея было очень много клиентов, которые были им очень довольны. Очень довольны. Они ходили только к нему, они писали о нем отзывы. Оставляли нам благодарности письменные. Нареканий раньше на тренера не было", - рассказала управляющая бассейном.

В открытом доступе информация о центре. Два бассейна с морской водой, профессиональный тренерский состав. Индивидуальные занятия стоимостью 1000 рублей проводят для детей в возрасте от 2 месяцев до 12 лет.

Выслушать своего подчиненного работодатель пока не смог - тренера задержали. Однако известно, что в свою защиту он говорил маме мальчика, что злого умысла избить или унизить ребенка не было. С его слов, у мальчика начался приступ неконтролируемой агрессии, который тренер пытался погасить, применив "спортивный" подход, который выработал за годы работы с особенными учениками.

Правовую оценку действиям тренера даст следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Максимальное наказание - до двух лет тюрьмы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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