На жителей ЖК в Мытищах падает облицовочная плитка

Пока обошлось без пострадавших

Жители многоквартирного дома в Мытищах с недавних пор ходят с высоко поднятой головой, но не из-за гордости за свой комфортный ЖК, а из страха. Плитки фасада то и дело срываются вниз.

"Первый раз она упала буквально в метре от моей знакомой. То есть там один шаг - и упало бы ей на голову. Второй раз - на машину. И был еще третий раз, крошки валялись", - рассказывает женщина.

Со слов местных жителей, чтобы скрыть следы, то, что упало, побыстрее старается убирать управляющая компания. В самой организации о проблеме знают.

"Вся кликерная часть будет заново обследована, и там, где мы найдем те моменты, из-за которых эта плитка вылетает, мы устраним. Жильцы в квартирах вытаскивали закладные под кондиционеры, тем самым нарушали целостность фасада", - объяснили в УК.

Однако плитка падает не только из-под окон, но и со сплошных частей фасадов. А что касается самостоятельных работ с кондиционерами, то жильцы просто вынуждены были делать это.

"Застройщик при покупке квартиры на это ответил так, что в фасаде предусмотрена сливная труба, выведены отверстия в стенах как раз под вывод коммуникаций кондиционера. По факту труба - она где-то отсутствует, где-то она просто запаяна. Куда сливать - непонятно. Квартира с ремонтом, тебе говорят, что можно сливать так, то есть тебе придется весь ремонт перелопатить, чтобы вывести это все в кондиционер, потому что другого варианта нет", - указал местный житель.

Жильцы подозревают, что при строительстве вообще были допущены некоторые нарушения - периодически прорывает трубы и затапливает подвал с кладовыми, в стенах многие находят щели, есть проблемы с вентиляцией.

Застройщик не отрицает: конечно, могут быть недостатки, но их быстро устраняют.

"Дом - это большой организм, как машина, как компьютер. Что-то где-то может выйти из строя. Оно всегда требует ремонта, для этого и существует закон, который предусматривает гарантийный период. Если собственник своими руками влезает в систему фасадной части, соответственно, он нарушает правила эксплуатации фасада", - заявил представитель застройщика.

Модель фасада выбрали неслучайно. Помимо дизайнерского решения, плитка обладает и практическими свойствами, в случае необходимости ремонтных работ она легко снимается и крепится обратно. Сами изготовители утверждают: технология прошла все испытания. Но необходимо и правильно монтировать ее при строительстве.

"Это называется руст. Руст между отдельными элементами облицовки. И если его сделать меньше, то плитка становится непригодной для ремонта. То есть ее вытащить без разрушений невозможно. А если сделать ее больше, то да, есть возможность обрушения, выскальзывания данной плитки", - отметил технический директор компании по производству фасадной плитки.

Чтобы установить точную причину обрушений и виновника сложившейся ситуации, и застройщик, и производитель плитки теперь проводят собственные расследования. Пока идут проверки, плитка продолжает падать. А местные жители рискуют жизнью в ежедневном режиме. И если кто-то пострадает, то проверки уже начнут Следственный комитет и прокуратура.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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