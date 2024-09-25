В нацпарке "Лосиный остров" поселились тибетские яки

Дружная команда

Весть о новоселах по Лосиному острову разнеслась быстро. Ослы с козлами все глаза проглядели, чтобы увидеть их первыми . Пока тщетно. Пятнистым оленям повезло больше - они живут через стенку. В глазах - немой вопрос. Кто такие эти яки? Если быки с коровами - то почему такие пушистые, да еще и без намека на рога? Оказывается, это юные представители особого вида - як домашний. Миниатюрные и уравновешенные.

"Старшая самочка - это у нас Мальвина. Из-за нее выглядывает Катюша. И еще - наш Малыш", - рассказывает Карина Фоменко, начальник научного отдела нацпарка "Лосиный остров".

Самец - чуть помладше двухлетней Мальвины. Катюше же - всего шесть месяцев. Дружный молодняк приехал в Москву из зоопарка Ставрополя. Дорогу перенесли отлично, освоились быстро. Правда, пока осторожничают. Выбрали себе укромный уголок и нежатся. За рационом яков на биостанции следят особо. Щедрые сотрудники всегда готовы выдать добавку.

Гости биостанции любуются копытными с утра до вечера. О яках многие слышали, но пока не видели. Яки - животные удивительные. Их длинная шерсть, похожая на пушистую юбку, зимой не дает замерзнуть на снегу, а летом защищает от перегрева. Семейные отношения - сложные. На одного самца в большом стаде может приходиться до 30 самок. Московская группа наверняка не подкачает.

"Через пару лет все уже будут готовы к размножению. Станут взрослыми, сильными и физически, и морально", - добавила Фоменко.

На биостанции условия для этого процесса - идеальные. Вот маралы приехали сюда одной семьей. А сейчас их уже две - на радость многодетных отцов Василия и Беляша. Что касается яков, то им жаловаться не на что.

"Пьют, и купаются. Видимо, им хорошо стало. Очень хорошо", - отмечает Иван Денисов, сотрудник национального парка "Лосиный остров".

А будет еще лучше. Скоро яков переселят из временного вольера в постоянный. С собственным водоемом, прекрасными кормушками и зимним домом. Уютным и теплым. Как они сами.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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