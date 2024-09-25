Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Он заработал на северо-западе столицы

Второй рыбный рынок общей площадью более 4 тысяч квадратных метров открылся на северо-западе столицы — там работает фирменный корнер "Москва – на волне". Об этом в среду, 25 сентября, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Успех фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" вдохновил нас создать первый рыбный рынок – в Косино-Ухтомском. За время работы его посетили более миллиона покупателей. Видя такой спрос на свежую качественную рыбу и морепродукты, мы решили открыть второй рынок – в Митино. Его площадь – свыше 4 тысяч квадратных метров. А с наступлением теплой погоды следующей весной дополнительно откроем террасу.

На новом рынке работает фирменный корнер "Москва – на волне", для которого разработано специальное меню.

Открытая кухня нового рынка в два раза больше, чем в Косино-Ухтомском. Приобретенную на рынке продукцию приготовят бесплатно. А на площадках для мастер-классов гости могут научиться готовить блюда из рыбы и морепродуктов.

В июне Сергей Собянин подвел итоги городского фестиваля "Москва — на волне. Рыбная неделя". Его площадки посетили рекордные 4,5 миллиона человек — вдвое больше, чем в 2023 году. Посетители купили более 100 тонн охлажденной, копченой и замороженной рыбы, соленой сельди и других вкусностей.

Предлагали на фестивале и развлечения. В частности, на Гольяновском пруду в рамках рыбной недели организовали соревнования по сап-поло, в перерывах между соревнованиями спортсмены провели мастер-классы по ведению мяча и основам гребли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram