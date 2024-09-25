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Мертвый котенок поможет выяснить причину отравления семьи в Красноярском крае

13:39
  • среда
  • 25 сентября 2024

Погибли четверо детей

Мертвый котенок обнаружен возле дома семьи в населенном пункте Красные Сопки Красноярского края, где от отравления неизвестным токсичным веществом умерли четыре ребенка. Об этом в среду, 25 сентября, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Стали известны результаты проверки еды отравившейся семьи из Красноярского края
Названа ключевая версия отравления детей в Красноярском крае

В ведомстве сообщили ТАСС, что биологические материалы из тела животного были отправлены на экспертизу, чтобы выяснить причину его смерти и наличие связи с отравлением семьи.

РИА Новости уточняет, что страшную находку сделали родственники пострадавшей семьи. Пока родители умерших от отравления детей оставались в больнице, именно родственники занимались организацией похорон.

По словам старшего помощника руководителя регионального главка СКР Юлии Арбузовой, уже получены результаты лабораторных исследований продуктов, изъятых для экспертизы из дома семьи, а также из магазина, где они были куплены. Превышения нормативных значений каких-либо веществ не выявлены.

До сих пор не удалось установить, каким именно веществом отравились члены семьи. Приоритетных версий две: ядовитое вещество в пище и вдыхание паров инсектицида.

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Отравление семьи в Красноярском крае
Отравление семьи в Красноярском крае
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