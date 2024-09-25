Невестка Королевой показала живот после слухов о беременности

Сын певицы недавно женился

В конце августа единственный наследник Наташи Королевой Архип Глушко оформил отношения со своей избранницей Анной Волынкиной, более известной под звучным псевдонимом Мелисса Фокс. До недавнего времени девушка работала стриптизершей. Однако начав встречаться с сыном популярной певицы, Анна бросила работу и переквалифицировалась в визажиста.

После свадьбы, на которой гуляли родственники и друзья (кроме близких со стороны невесты), новоиспеченные супруги отправились в путешествие. Сейчас Архип и Анна проводят медовый месяц на Мальдивах. Интересно, что вместе с ними отправилась отдыхать и Наташа Королева.

Меж тем в Сети ходят слухи, что родители позволили Архипу жениться на возлюбленной только потому, что та якобы беременна. Не секрет, что Наташа и ее муж Сергей Глушко поначалу крайне негативно отнеслись к роману наследника и даже отправили их жить отдельно, причем предоставили им весьма скромное жилье. В итоге избранница Архипа отреагировала на слухи о своем интересном положении.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анна опубликовала видео, на котором продемонстрировала фигуру в купальнике. "Хитрая лиса", - коротко подписала ролик девушка. В комментариях поклонники пришли в восторг от аппетитных округлостей невестки Наташи Королевой.

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