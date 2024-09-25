Премьеру Словакии прислали конверт с пулей

В мае он пережил покушение
Неизвестный прислал конверт с пулей в канцелярию премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Канцелярия главы кабмина разбирала почту, когда обнаружила подозрительный конверт. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон, сообщил портал Plus 7 dní.
В инциденте разбирается полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. В политика несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула, который руководствовался политическими мотивами. В частности, Фицо выступал против поставок оружия Украине.
Премьера Словакии госпитализировали в тяжелом состоянии, он получил огнестрельные ранения живота, руки и груди. На публике он появился лишь в июле.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram