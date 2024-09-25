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Премьеру Словакии прислали конверт с пулей

14:10
  • среда
  • 25 сентября 2024

В мае он пережил покушение

Неизвестный прислал конверт с пулей в канцелярию премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Канцелярия главы кабмина разбирала почту, когда обнаружила подозрительный конверт. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон, сообщил портал Plus 7 dní.

В инциденте разбирается полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. В политика несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула, который руководствовался политическими мотивами. В частности, Фицо выступал против поставок оружия Украине.

Премьера Словакии госпитализировали в тяжелом состоянии, он получил огнестрельные ранения живота, руки и груди. На публике он появился лишь в июле.

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