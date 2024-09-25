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Собянин поздравил Матвиенко с переизбранием

14:16
  • среда
  • 25 сентября 2024

Валентина Ивановна возглавляет Совфед с 2011 года

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост спикера Совета Федерации.

"Единогласная поддержка сенаторов совершенно не удивительна. Валентина Ивановна – патриот России и при этом, что важно, настоящий профессионал в своем деле и человек действия", - написал он в своем telegram-канале.

Собянин выразил уверенность, что Совфед под руководством Матвиенко сделает немало полезного для страны.

25 сентября стало известно, что Валентину Матвиенко единогласно переизбрали председателем Совета федерации на четвертый срок. За нее проголосовали все 155 присутствовавших сенаторов, другие кандидатуры не выдвигались. Также Совфед назначил Владимира Якушева на должность первого заместителя верхней палаты.

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