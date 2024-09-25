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Украина анонсировала операции за пределами страны с дальнобойным оружием

14:36
  • среда
  • 25 сентября 2024

Они якобы запланированы на 2025 год

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запланировали на 2025 год операции "за пределами страны" с применением дальнобойного оружия. Об этом заявил в среду, 25 сентября, украинский министр обороны Рустем Умеров.

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Политик утвердительно ответил на вопрос интервьюера о том, имеются ли в виду операции вне украинской территории и предполагают ли они применение дальнобойного оружия.

Уточнять, что имелось в виду, Умеров не стал, заявив лишь, что "мы все запланировали, и сейчас нужна только поддержка партнеров", сообщает ТАСС.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупредил парламенты стран Запада об ответе Москвы в случае разрешения на удары по России западным оружием. Политик заявил, что западные государства должны понимать, что за этим последует.

Тему снятия ограничений на удары американским оружием вглубь территории России планируют обсуждать на личной встрече лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время предстоящего визита последнего в Вашингтон. Пока установленные Вашингтоном рамки сохраняются.

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