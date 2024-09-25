Республиканцы требуют расследования

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил американское законодательство, посетив завод по изготовлению боеприпасов в Пенсильвании. На это указал в среду, 25 сентября, доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Гусев.

Как пояснил эксперт, выпуск боеприпасов находится в компетенции военно-промышленного комплекса, Пентагона и в целом правительства США. Допуск иностранного гражданина на территорию военного предприятия, которое занимается производством боеприпасов, категорически запрещено американским законодательством.

Зеленский "совершил преступление, он должен быть арестован тут же, но ему все показали", а это "говорит о том, что американцы не понимают, что творят", заявил Гусев. По его мнению, вряд ли инициируемое Республиканской партией расследование визита президента Украины в США будет доведено до победного конца, поскольку "американцы заточены совершенно на другое — им до Украины нет никакого дела", сообщает РИА Новости.

Ранее обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что для политиков в США, поддерживающих киевский режим, "важно, чтобы Украина продержалась до американских выборов в ноябре", чтобы "агония продолжалась как можно дольше".

При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подчеркнул, что после каждого визита в страну Зеленский — "лучший торгаш в истории — уезжает из страны с миллиардами долларов, потому он жаждет победы демократов на выборах в Соединенных Штатах.

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