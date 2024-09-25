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Григорий Лепс назвал невесту-внучку женой

14:46
  • среда
  • 25 сентября 2024

Ранее девушка позировала в платье, похожем на свадебное

На протяжении нескольких недель в Сети муссируются слухи о романе Григория Лепса с 18-летней Авророй Кибой. Пара появилась вместе на красной дорожке. Более того, Григорий Лепс назвал свою спутницу невестой. Позднее в соцсетях девушка опубликовала фотографию кольца с внушительным камнем.

Однако никакой пышной свадьбы пока не состоялось. И все же разговоры о том, что влюбленные оформили отношения, пошли с новой силой после слов самого Григория Лепса. На недавнем выступлении артиста к сцене, на которой стоял исполнитель, подошел зритель и протянул ему картину с изображением некой женщины.

"Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?" - приводит слова непосредственного Григория Лепса телеграм-канал "Звездач".

Примечательно, что ранее на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Аврора Киба опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белом платье, похожем на свадебное. Меж тем девушка на днях объявила, что улетела учиться в Великобританию.

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