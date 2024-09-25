Эрдоган: В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе

Важно учитывать позиции всех членов альянса

США и несколько стран НАТО не хотят членства Украины в альянсе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вступление страны в военный блок – это не тот вопрос, в котором нужна спешка.

"Когда мы принимаем решения, мы учитываем позиции всех членов НАТО. Принимаем решения исходя из этого", - заявил турецкий лидер в интервью телеканалу NBC.

Как ожидается, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. Украинский лидер намерен просить членство его страны в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения для ВСУ для реализации его "плана победы".

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