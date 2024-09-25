ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган: В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе

15:13
  • среда
  • 25 сентября 2024

Важно учитывать позиции всех членов альянса

США и несколько стран НАТО не хотят членства Украины в альянсе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вступление страны в военный блок – это не тот вопрос, в котором нужна спешка.

"Когда мы принимаем решения, мы учитываем позиции всех членов НАТО. Принимаем решения исходя из этого", - заявил турецкий лидер в интервью телеканалу NBC.

Как ожидается, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. Украинский лидер намерен просить членство его страны в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения для ВСУ для реализации его "плана победы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.