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Шольц отреагировал на отставку руководства "Зеленых"

14:54
  • среда
  • 25 сентября 2024

Партия провалилась на выборах в Восточной Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет и принял к сведению решение "Зеленых" сменить руководство партии, которая входит в правящую коалицию. Об этом в среду, 25 сентября, рассказал официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.
Политолог Камкин о выборах в Германии: "Чересполосица, кошмар коалиций"

По словам чиновника, "это всегда является частью демократического процесса, когда и в партиях происходит смена руководящего персонала", ничего экстраординарного в случившемся нет.

Хебештрайт заверил, что решение руководителей "Зеленых" уйти со своих партийных постов никак не скажется на работе коалиции, сообщает РИА Новости.

О решении верхушки "Зеленых" уйти с руководящих должностей стало известно после провала партии на выборах в Восточной Германии: Тюрингия — 5,1%, Саксония — 3,4%, Бранденбург — 4,5%.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин напомнил, что прежде в германской политической системе существовали двухпартийная система и куча карликовых партий, а теперь там "чересполосица, кошмар коалиций".

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Олаф Шольц
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