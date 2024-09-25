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В ФРГ рассказали об ордерах по делу о диверсии на "Северных потоках"

15:21
  • среда
  • 25 сентября 2024

К очередной годовщине теракта виновных так и не нашли

За день до второй годовщины подрыва трубопроводов системы "Северный поток", которая будет отмечаться 26 сентября, власти Германии поделились подробностями о ходе расследования.
Подрывник "Северных потоков" бежал из Польши на автомобиле посольства Украины

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что выданы ордера на арест, не уточняя, кого именно хотя арестовать германские следователи. Чиновник отметил, что "это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор". Больше никаких деталей он не привел.

Между тем российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что многочисленные запросы Москвы по дипломатическим каналам касательно расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" остались без ответа. Дипломат указал на то, что при этом в СМИ вбрасываются абсурдные спекуляции, чтобы отвлечь внимание от реальных заказчиков и исполнителей терактов, сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Генпрокуратура ФРГ должна провести непредвзятое расследование взрывов газопроводов системы "Северный поток". Политик заверил, что "мы никому не дадим пощады".

Германские газеты тем временем пишут, что украинский диверсант, подозреваемый в подрыве "Северных потоков" в сентябре 2022 года, бежал из Польши на Украину. Его вывезли на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

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Диверсия на "Северных потоках"
Диверсия на "Северных потоках"
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