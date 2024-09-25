В ФРГ рассказали об ордерах по делу о диверсии на "Северных потоках"

К очередной годовщине теракта виновных так и не нашли

За день до второй годовщины подрыва трубопроводов системы "Северный поток", которая будет отмечаться 26 сентября, власти Германии поделились подробностями о ходе расследования.

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что выданы ордера на арест, не уточняя, кого именно хотя арестовать германские следователи. Чиновник отметил, что "это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор". Больше никаких деталей он не привел.

Между тем российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что многочисленные запросы Москвы по дипломатическим каналам касательно расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" остались без ответа. Дипломат указал на то, что при этом в СМИ вбрасываются абсурдные спекуляции, чтобы отвлечь внимание от реальных заказчиков и исполнителей терактов, сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Генпрокуратура ФРГ должна провести непредвзятое расследование взрывов газопроводов системы "Северный поток". Политик заверил, что "мы никому не дадим пощады".

Германские газеты тем временем пишут, что украинский диверсант, подозреваемый в подрыве "Северных потоков" в сентябре 2022 года, бежал из Польши на Украину. Его вывезли на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

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