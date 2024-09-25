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Орбакайте воссоединилась с Пресняковым в Америке

15:20
  • среда
  • 25 сентября 2024

Певица поделилась счастьем

Кристина Орбакайте гастролирует по Америке. Так, певица выступила в Майами. Поприветствовать артистку пришел ее старший сын Никита Пресняков. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена обнимающейся с наследником.

"Сынуля", - коротко подписала трогательный кадр Кристина.

Отметим, что несмотря на то, что последние два года Никита Пресняков живет в Америке, где его мать проводит немало времени, видятся родственники крайне редко. Дело в том, что Орбакайте много работает и путешествует. Занят делом и сам Никита. Пресняков снимает ролики для местных знаменитостей и записывает музыку со своей группой для разных проектов, в том числе и российских.

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Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
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