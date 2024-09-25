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Умер актер Роман Мадянов

15:04
  • среда
  • 25 сентября 2024

Ему было 62 года

Сегодня, 25 сентября, ряд интернет-СМИ распространили новость о смерти Роман Мадянова. В частности, сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Так, телеграм-канал SHOT утверждает, что 62-летний актер умер в результате рака легких.

Сообщается, что артист боролся со смертельно опасным заболеванием с 2020 года. При этом Рома Мадянов активно работал, причем снимался он вплоть до лета. Дальше у артиста просто не было сил, а состояние резко ухудшилось.

О смерти Романа Мадянова высказалась ведущая, популярная актриса Екатерина Стриженова. "Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел…Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!" - опубликовала такое обращение к покойному актриса в своем телеграм-канале.

Напомним, что Роман Мадянов прославился благодаря таким фильмам как "Солдаты", "Левиафан".

Роман Мадянов в программе "Мой герой" 

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