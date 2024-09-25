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Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС

15:24
  • среда
  • 25 сентября 2024

Боеприпас сдетонировал рядом с третьим энергоблоком

Запорожская атомная электростанция вновь стала целью атаки беспилотников ВСУ. Дрон сбросил боеприпас на территорию АЭС, сообщили в оперативных службах.

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По данным экстренных служб, примерно в 13:10 в 150 метрах от территории электростанции и в 350 метрах от Энергоблока №3 был сброшен боеприпас. Снаряд при падении сдетонировал, в результате загорелась сухая трава. Пожар потушили, никто не пострадал, объекты АЭС не повреждены, передает РИА Новости.

Ранее мэр Энергодара сообщил об атаке украинского ударного БПЛА на жилой дом. В результате атаки дрона в многоэтажном здании на проспекте Строителей начался пожар. Пострадавших нет.

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