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Путин напомнил о роли России в мировой торговле

15:39
  • среда
  • 25 сентября 2024

Эту тему обсуждают на заседании президиума Госсовета

В Кремле в среду, 25 сентября, прошло заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, наша страна остается активным участником международной торговли, несмотря на трудности, с которыми сталкивается отечественный бизнес.
Владимир Путин: Экономика России продолжает расти хорошими темпами

Президент рассказал, что Россия, несмотря на нынешние сложности, развивает внешние торговые связи с предсказуемыми и надежными партнерами.

Несырьевой экспорт России за первые семь месяцев 2024 года вырос на 5%, составив в стоимостном выражении 89,8 миллиарда долларов. При этом по поставкам продовольствия наша страна вышла в число ведущих мировых экспортеров.

Президент предложил участникам заседания обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала страны, отметив необходимость повысить финансовую и информационную поддержку экспорта. Как отметил Владимир Путин, национальный проект по поддержке российского экспорта будет запущен в 2025 году и пролонгирован до 2030 года, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин отмечал, что мировая экономика едва ли сможет выдержать отмену поставок российских энергоносителей. Заявления некоторых политиков об отказе от поставок из России звучат не от большого ума их авторов, подчеркивал российский лидер.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциал российской экономики, необходимый для обеспечения потребностей Вооруженных сил, нарастает. Это происходит благодаря усилиям руководства страны и правительства.

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