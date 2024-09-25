ВС России сорвали три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

За сутки ВСУ потеряли более 300 человек

Российские военные за минувшие сутки пресекли три попытки украинской армии прорваться через границу в Курскую область.

ВСУ намеревались проникнуть на российскую территорию в районе населенного пункта Новый Путь, сообщили в Минобороны России.

Также ВС России отразили две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка.

Всего за сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 300 человек и семь единиц бронетехники, в том числе два танка Leopard.

Ранее Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию по всей линии фронта. Киев полагал, что "дерзкая операция" в Курской области вынудит российское командование передислоцировать ресурсы, но этого не произошло.

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