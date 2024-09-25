Сын высказался о смерти Романа Мадянова

Актер верил, что сможет победить болезнь

Роман Мадянов скончался утром, 25 сентября, в своем доме в деревне Бояркино Московской области. Тело нашли родственники в районе 11 утра. Как утверждает сын актера, за несколько часов до смерти тот говорил, что сможет выкарабкаться.

"Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе", - прокомментировал смерть актера сын Романа Мадянова в беседе с телеграм-каналом Mash.

Меж тем, согласно данным коллег из SHOT, родственники готовились к смерти артиста. Дело в том, что ему было назначено паллиативное лечение (это значит, что врачи не могут победить болезнь, и терапия направлена на поддержание хорошего состояния и ухода за больным). Несмотря на то, что артисту поставили неутешительный диагноз еще в 2020 году, резко хуже Мадянову стало лишь недавно: появились проблемы с дыханием, пропал аппетит, он не вставал с кровати.

При этом артист до последнего работал. Сейчас более десяти кинопроектов с его участием находятся в стадии производства. Два из них ожидают выхода в октябре и ноябре.

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