Глава МВД объяснил невозможность повышения зарплат участковым

У министра спросили, можно ли таким способом решить проблему дефицита кадров

Недостаточное финансирование является причиной невозможности увеличения окладов участковых уполномоченных полиции в регионах России. Такое заявление сделал российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Колокольцева спросили, можно ли поднять зарплаты участковым в субъектах Федерации для решения проблемы нехватки сотрудников. В ответ он рассказал, что "фактически все упирается в недофинансирование".

Как пояснил министр, "нам выделяются средства вроде бы по штату, но на самом деле по минимальным ставкам надбавочным". В итоге "чтобы поднять зарплату, например, где-то в Ивановской, Ярославской области, я должен уменьшить и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов и так далее, где-то в районах Дальнего Востока, на "северах", сообщает "Интерфакс".

В августе заместитель главы МВД Владимир Кубышко отмечал, что в ведомстве сложился "огромный некомплект" кадров — личного состава не хватает. По словам замминистра, во многих районных отделах в глубинке вместо 12 оперативников работают всего лишь четверо, вместо восьми следователей — двое, а участковых из 40 осталось только шестеро.

Руководство МВД указывало на кадровую проблему и за год до этого. Колокольцев рассказал про "критический" дефицит профессиональных кадров. При этом он подчеркивал, что, несмотря на нехватку рабочих рук, действующие сотрудники МВД должны делать все для обеспечения защиты прав и свобод российских граждан.

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