Путин заявил о формировании мировых "рынков будущего"

В их основе – прочные партнерства

Настоящие рынки будущего формируются сегодня в мире. В их основе - прочные стратегические партнерства, заявил президент России. Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.

Глава государства подчеркнул также, что для новых рынков действуют принципы сложения экономических потенциалов. Что, в свою очередь, приводит к взаимному усилению роста. Путин отметил, что за последние 20 лет российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос вчетверо. И рост продолжается.

Президент напомнил, что западные элиты пытаются помешать развитию экономики страны, предпринимая враждебные действия в отношении российских финансовых институтов и систем. Однако Москва успешно решает возникшие проблемы, приводит словам Путина ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram