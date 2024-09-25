Маск опроверг слухи о романе с премьером Италии

Бизнесмен ездил в Нью-Йорк с мамой

Сообщения о романтических отношениях американского предпринимателя Илона Маска с премьер-министром Италии Джорджией Мелони не соответствуют действительности. Так прокомментировал распространившуюся в интернете и СМИ информацию сам миллиардер.

Один из пользователей соцсети X разместил фотографию с гала-ужина в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На снимке Маск и Мелони мило улыбаются друг другу. Основатель Space X в ответ заявил в той же принадлежащей ему соцсети, что он был в Нью-Йорке с мамой. И у него нет никаких романтических отношений с премьер-министром Италии.

Издание Politico ранее написало, что Маск "осыпал любовью драгоценную Мелони". Авторы отметили взаимные любезности, которыми миллиардер и премьер обменивались в Нью-Йорке.

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