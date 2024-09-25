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Зеленский рассердил американских сенаторов

17:07
  • среда
  • 25 сентября 2024

Украинского лидера обвиняют в нарушениях законодательства США

Критика в адрес республиканцев, которую допустил в своих выступлениях украинский лидер Владимир Зеленский, вызвала недовольство в среде американских сенаторов. Недовольны высказываниями Зеленского, в частности, представители Республиканской партии Эрик Шмитт, а также включенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Линдси Грэм.

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Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы. Предполагают, что он поддержал вице-президента США Камалу Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Группа конгрессменов уже потребовала провести расследование: они считают, что украинский лидер во время визита допустил несколько нарушений американского законодательства.

Зеленского предостерегли от вмешательства в американскую политику. Сенаторы указали, что его отрицательные высказывания о кандидате в вице-президенты Джей-Ди Вэнсе и бывшем президенте Трампе были за пределами дозволенного, передает РИА Новости.

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